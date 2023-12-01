В Запорожье СБУ ликвидировала канал нелегальных перевозок в рф

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
  •  103020 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
  •  148288 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  150711 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  139103 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  134568 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  158504 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  221398 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  196925 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  210396 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200321 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178714 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  40621 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
  •  19791 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
  •  17780 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
  •  15864 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-zaporozhe-sbu-likvidirovala-kanal-nelegalnikh-perevozok-v-rf

В Запорожье СБУ ликвидировала канал нелегальных перевозок в рф

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 13:34  •  12941 просмотра

Read in English

В Запорожье СБУ ликвидировала нелегальный транспортный канал, который использовался для переправки коллаборационистов и других лиц между россией и оккупированными регионами Украины за 350 долларов США за поездку. Трем подозреваемым, связанным с этой операцией, предъявлено обвинение по Уголовному кодексу Украины.

Служба безопасности заблокировала в Запорожье канал незаконных пассажирских перевозок в россию и временно оккупированные регионы Украины и в обратном направлении. направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

По материалам дела, среди клиентов подпольных рейсов были коллаборационисты, которые пытались выехать в рф, чтобы скрыться от правосудия.

Отмечается, что нелегальные поездки за пределы Украины осуществляли двумя автобусами под видом коммерческой деятельности местного автотранспортного предприятия. Установлено, что маршрут в сторону России пролегал через несколько европейских стран.

Image

Для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора фигуранты платили в бюджет рф налоги и сборы.

Конечным "пунктом назначения" нелегальных перевозок были временно оккупированные районы на востоке и юге Украины, куда автобусы заезжали с территории россии. Стоимость билета на такой рейс составляла 350 американских долларов в одну сторону.

Для проезда по временно захваченным территориям нашего государства злоумышленники сотрудничали с представителями местных оккупационных администраций.

Кроме того, фигуранты получали от российских захватчиков "заказы" на скрытый вывоз их приспешников с подконтрольной Украине территории.

Таким нелегальным "трафиком" хотела воспользоваться жительница временно оккупированной части Запорожья, которая "помогала" агрессору проводить псевдовыборы в местное "законодательное собрание рф". Впоследствии злоумышленница выехала в Винницкую область, чтобы скрыть у родственников деньги, которые получила от захватчиков за проведение фейкового плебисцита. После этого она собиралась заказать "билет в обратном направлении" через фигурантов-перевозчиков. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили коллаборационистку и задержали ее,

- говорится в сообщении.

Как установило следствие, нелегальные перевозки организовал житель Запорожья, который ранее отбывал наказание за разбой. По имеющимся данным, ежемесячно дельцы "зарабатывали" до 1 млн грн.

Image

Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила новые схемы побега уклонистов за границу: среди задержанных - работник ВВК

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Криминал и ЧП
У Запоріжжі СБУ ліквідувала канал нелегальних перевезень до рф
Zaporizzhya: SBU dismantles channel of illegal transportation to Russia
Новости по теме

В Запорожье СБУ ликвидировала канал нелегальных перевозок в рф

В Запорожье СБУ ликвидировала нелегальный транспортный канал, который использовался для переправки коллаборационистов и других лиц между россией и оккупированными регионами Украины за 350 долларов США за поездку. Трем подозреваемым, связанным с этой операцией, предъявлено обвинение по Уголовному кодексу Украины.

Криминал и ЧП •   •  12941 просмотра
В Запорожье СБУ ликвидировала канал нелегальных перевозок в рф

В Украину вернулась вся наличная гривна, которую обменяли вынужденные переселенцы в ЕС - НБУ

Национальный банк Украины вернул 970 164 300 гривен, которые украинцы обменяли в десяти европейских странах благодаря договоренностям, достигнутым после вторжения россии.

Экономика •   •  15816 просмотра
В Украину вернулась вся наличная гривна, которую обменяли вынужденные переселенцы в ЕС - НБУ

AP: Зеленский заявил, что был готов провести выборы, но большинство украинцев - нет

Президент Украины Зеленский готов к выборам, но большинство граждан выступают против этого в условиях войны, указал он.

Политика •   •  16097 просмотра
AP: Зеленский заявил, что был готов провести выборы, но большинство украинцев - нет

В ноябре Силы обороны ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов

Только в ноябре Силы обороны Украины ликвидировали около 28550 человек личного состава противника.

Война •   •  19620 просмотра
В ноябре Силы обороны ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов

МВД: 63% людей успешно сдали экзамен по ПДД без подготовки в автошколе

Во время начального этапа самоподготовки в Украине 63% из 334 абитуриентов сдали теоретический экзамен по вождению.

Общество •   •  13804 просмотра
МВД: 63% людей успешно сдали экзамен по ПДД без подготовки в автошколе

Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре

Российские войска обстреливают Херсон.

Война •   •  23240 просмотра
Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре

В Херсонской области на месте ночного "прилета" обнаружили погибшего, еще один человек ранен в своем доме

Мужчина погиб, а 81-летняя женщина получила ранения в результате российского обстрела Тягинки.

Война •   •  22687 просмотра
В Херсонской области на месте ночного "прилета" обнаружили погибшего, еще один человек ранен в своем доме

россияне красят "шахэды" баллончиками в черный цвет, чтобы их было труднее обнаружить визуально - Игнат

российские войска перекрашивают беспилотники в черный цвет, чтобы уменьшить их видимость ночью; Украина адаптирует свою противовоздушную оборону, чтобы противостоять этой тактике.

Война •   •  19608 просмотра
россияне красят "шахэды" баллончиками в черный цвет, чтобы их было труднее обнаружить визуально - Игнат

Еще 400 тысяч кубометров газа в сутки: в ноябре Украина запустила три скважины

В прошлом месяце НАК "Нафтогаз Украины" увеличил суточную добычу газа на 400 тыс. кубометров благодаря введению в эксплуатацию 3 высокодебитных скважин, две из которых стали результатом крупнейшей в современной истории Украины программы 3D-сейсморазведки.

Экономика •   •  21044 просмотра
Еще 400 тысяч кубометров газа в сутки: в ноябре Украина запустила три скважины

В Киеве локализовали повреждение водопровода из-за падения строительного крана

Аварийные службы локализовали повреждение водопровода в Киеве, вызванное падением крана, восстановив водоснабжение и давление до нормального уровня. Сейчас продолжается демонтаж крана.

Общество •   •  20275 просмотра
В Киеве локализовали повреждение водопровода из-за падения строительного крана