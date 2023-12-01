В Запорожье СБУ ликвидировала канал нелегальных перевозок в рф
Киев • УНН
В Запорожье СБУ ликвидировала нелегальный транспортный канал, который использовался для переправки коллаборационистов и других лиц между россией и оккупированными регионами Украины за 350 долларов США за поездку. Трем подозреваемым, связанным с этой операцией, предъявлено обвинение по Уголовному кодексу Украины.
Служба безопасности заблокировала в Запорожье канал незаконных пассажирских перевозок в россию и временно оккупированные регионы Украины и в обратном направлении. направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
По материалам дела, среди клиентов подпольных рейсов были коллаборационисты, которые пытались выехать в рф, чтобы скрыться от правосудия.
Отмечается, что нелегальные поездки за пределы Украины осуществляли двумя автобусами под видом коммерческой деятельности местного автотранспортного предприятия. Установлено, что маршрут в сторону России пролегал через несколько европейских стран.
Для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора фигуранты платили в бюджет рф налоги и сборы.
Конечным "пунктом назначения" нелегальных перевозок были временно оккупированные районы на востоке и юге Украины, куда автобусы заезжали с территории россии. Стоимость билета на такой рейс составляла 350 американских долларов в одну сторону.
Для проезда по временно захваченным территориям нашего государства злоумышленники сотрудничали с представителями местных оккупационных администраций.
Кроме того, фигуранты получали от российских захватчиков "заказы" на скрытый вывоз их приспешников с подконтрольной Украине территории.
Таким нелегальным "трафиком" хотела воспользоваться жительница временно оккупированной части Запорожья, которая "помогала" агрессору проводить псевдовыборы в местное "законодательное собрание рф". Впоследствии злоумышленница выехала в Винницкую область, чтобы скрыть у родственников деньги, которые получила от захватчиков за проведение фейкового плебисцита. После этого она собиралась заказать "билет в обратном направлении" через фигурантов-перевозчиков. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили коллаборационистку и задержали ее,
Как установило следствие, нелегальные перевозки организовал житель Запорожья, который ранее отбывал наказание за разбой. По имеющимся данным, ежемесячно дельцы "зарабатывали" до 1 млн грн.
Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
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В Запорожье СБУ ликвидировала канал нелегальных перевозок в рф
В Запорожье СБУ ликвидировала нелегальный транспортный канал, который использовался для переправки коллаборационистов и других лиц между россией и оккупированными регионами Украины за 350 долларов США за поездку. Трем подозреваемым, связанным с этой операцией, предъявлено обвинение по Уголовному кодексу Украины.
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