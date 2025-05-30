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В Запорожье из-за атаки рф тысячи горожан без света

Киев • УНН

 • 1694 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожье более 13 тысяч абонентов остались без света. Энергетики уже восстановили питание половине из них, люди не пострадали.

В Запорожье из-за атаки рф тысячи горожан без света

В Запорожье в результате атаки рф тысячи жителей города остались без электроснабжения, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Более 13 тысяч абонентов в областном центре обесточены в результате вражеской атаки на Запорожье. Энергоснабжение половине из них энергетики уже восстановили. Сейчас без света остаются чуть более 6 тысяч абонентов в двух районах города

- написал Федоров.

По его словам, люди во время атаки и ликвидации ее последствий не пострадали.

Атака рф вызвала пожар на объекте инфраструктуры Запорожья30.05.25, 09:09 • 2006 просмотров

Юлия Шрамко

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