У Запоріжжі через атаку рф тисячі містян без світла

У Запоріжжі внаслідок атаки рф тисячі жителів міста залишилися без електропостачання, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Понад 13 тисяч абонентів в обласному центрі знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Енергопостачання половині з них енергетики вже відновили. Наразі без світла залишаються трохи більше 6 тисяч абонентів у двох районах міста - написав Федоров.

З його слів, люди під час атаки та ліквідації її наслідків не постраждали.

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