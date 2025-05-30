У Запоріжжі через атаку рф тисячі містян без світла
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя понад 13 тисяч абонентів залишились без світла. Енергетики вже відновили живлення половині з них, люди не постраждали.
У Запоріжжі внаслідок атаки рф тисячі жителів міста залишилися без електропостачання, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Понад 13 тисяч абонентів в обласному центрі знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Енергопостачання половині з них енергетики вже відновили. Наразі без світла залишаються трохи більше 6 тисяч абонентів у двох районах міста
З його слів, люди під час атаки та ліквідації її наслідків не постраждали.
Атака рф спричинила пожежу на об'єкті інфраструктури Запоріжжя30.05.25, 09:09 • 2130 переглядiв