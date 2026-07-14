В Запорожье из-за атаки рф местами пропал свет
Киев • УНН
Из-за вражеской атаки в некоторых районах Запорожья перебои со светом. Ранее в результате атаки БпЛА пострадал водитель, а утром один человек погиб.
В Запорожье из-за атаки рф местами пропало электричество, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Из-за вражеской атаки в некоторых районах Запорожья перебои с электричеством. Специалисты уже работают над восстановлением подачи
Перед этим он предупреждал об угрозе вражеских КАБов в области и Запорожье.
Ранее сегодня, по данным Федорова, из-за атаки россиян БпЛА на грузовой автомобиль в одном из районов Запорожья пострадал водитель. У него ожоги конечностей. Медики оказывают необходимую помощь.
А утром, как сообщал глава ОВА, один человек погиб, еще один был ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район. "Российский fpv-дрон ударил по гражданскому автомобилю, двигавшемуся по одной из улиц Таврийского. Погибла женщина, ранения получил 60-летний мужчина", - указывал Федоров.
Вражеские атаки и непогода оставили без света часть 9 областей Украины14.07.26, 10:41 • 2498 просмотров