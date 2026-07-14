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Вражеские атаки и непогода оставили без света часть 9 областей Украины

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Из-за боевых действий и обстрелов часть потребителей в 7 областях осталась без электроснабжения. Непогода вызвала отключения в 72 населенных пунктах в Тернопольской, Черниговской и Киевской областях.

Вражеские атаки и непогода оставили без света часть 9 областей Украины

Вражеские атаки и непогода оставили без света часть жителей в 9 областях, сообщили в Минэнерго, указав, что графиков отключений сегодня не ожидается, пишет УНН.

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"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской,  Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Как указано, энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 72 населенных пункта в Тернопольской, Черниговской и Киевской областях", - отмечается в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00", - подчеркнули в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 14 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 2,2% выше, чем в то же время предыдущего дня – в понедельник. Причина изменений – облачная погода в большинстве регионов Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост объема потребления из общей сети. А также – рост температуры воздуха, что побуждает потребителей пользоваться кондиционерами.

Вчера, 13 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 10 июля.

Зеленский и Шмыгаль обсудили усиление защиты энергетики и устойчивости Украины12.07.26, 16:05 • 4710 просмотров

Юлия Шрамко

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