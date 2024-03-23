В Запорожье активизировали противовоздушную оборону на фоне предупреждения об атаке беспилотников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sili-samooboroni-yaponiiСилы самообороны Японии
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  105491 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  106743 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  111383 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  139575 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135998 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  211756 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126211 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137835 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130116 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142788 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  339348 просмотра

В Запорожье активизировали противовоздушную оборону на фоне предупреждения об атаке беспилотников

В Запорожской области работают системы противовоздушной обороны в связи с сообщением об атаке беспилотника, сообщает Южное командование сил обороны.

Война •   •  13432 просмотра
В Запорожье активизировали противовоздушную оборону на фоне предупреждения об атаке беспилотников

В Самарской области рф горит Куйбышевский НПЗ в Самарской области

Пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, заводе "Роснефти" в Самарской области России, произошел, вероятно, из-за атаки беспилотника в ночь на 23 марта.

Война •   •  11856 просмотра
В Самарской области рф горит Куйбышевский НПЗ в Самарской области

США нанесли удары по складам хуситов в Йемене

Американские истребители нанесли удары по трем подземным хранилищам в Йемене, контролируемых хуситами, уничтожив четыре беспилотника, в то время как хуситы запустили баллистические ракеты в направлении Красного моря.

Война •   •  11815 просмотра
США нанесли удары по складам хуситов в Йемене

Для восстановления электроснабжения Харькова мобилизованы все ресурсы - Галущенко

Все ресурсы были мобилизованы для скорейшего восстановления электроснабжения Харькова, региона с самой сложной ситуацией после российской террористической атаки.

Война •   •  20507 просмотра
Для восстановления электроснабжения Харькова мобилизованы все ресурсы - Галущенко

Риши Сунак поддержал Кейт Миддлтон после заявления о борьбе с раком

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил поддержку Кейт Миддлтон, принцессе Уэльской, после того, как она объявила о своем диагнозе рака и прохождении курса химиотерапии, пожелав ей полного и скорейшего выздоровления.

Общество •   •  16935 просмотра
Риши Сунак поддержал Кейт Миддлтон после заявления о борьбе с раком

Bloomberg: российские хакеры пытались обмануть немецких политиков перед выборами

Российские хакеры, связанные с российской разведкой, пытались обмануть немецкие политические партии фальшивыми приглашениями на ужин с вредоносными файлами, что свидетельствует о более широкой угрозе для западных партий по всему политическому спектру, направленной на подрыв европейской поддержки Украины.

политика •   •  17274 просмотра
Bloomberg: российские хакеры пытались обмануть немецких политиков перед выборами

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов фунтов стерлингов, включая разведывательные беспилотники и 20 миллионов фунтов стерлингов на системы противовоздушной обороны.

Война •   •  19223 просмотра
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Ученые обнаружили в Антарктике редкую морскую лилию

Чилийские ученые открыли редкий вид морской лилии, беспозвоночного криноида, который использует свои многочисленные руки для передвижения и питания, во время антарктической экспедиции к острову Вега в море Уэдделла в январе 2024 года.

Новости Мира •   •  17779 просмотра
Ученые обнаружили в Антарктике редкую морскую лилию

БПЛА атаковал российский электрометкомбинат в Белгородской области

Беспилотник атаковал и повредил два цеха Оскольского электрометаллургического комбината в Старом Осколе, Россия, который производит металл для военной техники.

Война •   •  21569 просмотра
БПЛА атаковал российский электрометкомбинат в Белгородской области

NYT: официальные лица США подтвердили: за терактом в Москве стоит ИГИЛ

ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле в Москве, что было подтверждено официальными лицами США и разведкой.

Война •   •  22406 просмотра
NYT: официальные лица США подтвердили: за терактом в Москве стоит ИГИЛ