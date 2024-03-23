В Запорожье активизировали противовоздушную оборону на фоне предупреждения об атаке беспилотников

Риши Сунак поддержал Кейт Миддлтон после заявления о борьбе с раком

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил поддержку Кейт Миддлтон, принцессе Уэльской, после того, как она объявила о своем диагнозе рака и прохождении курса химиотерапии, пожелав ей полного и скорейшего выздоровления.