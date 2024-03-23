Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
В Запорожье активизировали противовоздушную оборону на фоне предупреждения об атаке беспилотников
В Самарской области рф горит Куйбышевский НПЗ в Самарской области
США нанесли удары по складам хуситов в Йемене
Для восстановления электроснабжения Харькова мобилизованы все ресурсы - Галущенко
Риши Сунак поддержал Кейт Миддлтон после заявления о борьбе с раком
Bloomberg: российские хакеры пытались обмануть немецких политиков перед выборами
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи
Ученые обнаружили в Антарктике редкую морскую лилию
БПЛА атаковал российский электрометкомбинат в Белгородской области
NYT: официальные лица США подтвердили: за терактом в Москве стоит ИГИЛ
Популярные
Кипер заявил, что большинству жителей Одесской области уже вернули электроэнергию после ночной атаки рф
Спланированная провокация российских спецслужб по указанию путина: ГУР о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл"
В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"
Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 40 погибших, спецназ пошел на штурм
Это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия: Зеленский о массированных атаках рф
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
В Запорожье активизировали противовоздушную оборону на фоне предупреждения об атаке беспилотников
В Запорожской области работают системы противовоздушной обороны в связи с сообщением об атаке беспилотника, сообщает Южное командование сил обороны.
В Самарской области рф горит Куйбышевский НПЗ в Самарской области
Пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, заводе "Роснефти" в Самарской области России, произошел, вероятно, из-за атаки беспилотника в ночь на 23 марта.
США нанесли удары по складам хуситов в Йемене
Американские истребители нанесли удары по трем подземным хранилищам в Йемене, контролируемых хуситами, уничтожив четыре беспилотника, в то время как хуситы запустили баллистические ракеты в направлении Красного моря.
Для восстановления электроснабжения Харькова мобилизованы все ресурсы - Галущенко
Все ресурсы были мобилизованы для скорейшего восстановления электроснабжения Харькова, региона с самой сложной ситуацией после российской террористической атаки.
Риши Сунак поддержал Кейт Миддлтон после заявления о борьбе с раком
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил поддержку Кейт Миддлтон, принцессе Уэльской, после того, как она объявила о своем диагнозе рака и прохождении курса химиотерапии, пожелав ей полного и скорейшего выздоровления.
Bloomberg: российские хакеры пытались обмануть немецких политиков перед выборами
Российские хакеры, связанные с российской разведкой, пытались обмануть немецкие политические партии фальшивыми приглашениями на ужин с вредоносными файлами, что свидетельствует о более широкой угрозе для западных партий по всему политическому спектру, направленной на подрыв европейской поддержки Украины.
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов фунтов стерлингов, включая разведывательные беспилотники и 20 миллионов фунтов стерлингов на системы противовоздушной обороны.
Ученые обнаружили в Антарктике редкую морскую лилию
Чилийские ученые открыли редкий вид морской лилии, беспозвоночного криноида, который использует свои многочисленные руки для передвижения и питания, во время антарктической экспедиции к острову Вега в море Уэдделла в январе 2024 года.
БПЛА атаковал российский электрометкомбинат в Белгородской области
Беспилотник атаковал и повредил два цеха Оскольского электрометаллургического комбината в Старом Осколе, Россия, который производит металл для военной техники.
NYT: официальные лица США подтвердили: за терактом в Москве стоит ИГИЛ
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле в Москве, что было подтверждено официальными лицами США и разведкой.