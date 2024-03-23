В Харькове прогремели три взрыва, город под атакой "шахедов"

В ночь на 23 марта в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Город находится под атакой шахедов. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В 00:41 Терехов сообщил, что два взрыва прогремели в Основянском районе.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил мэр.

Позже Терехов сообщил о третьем взрыве в городе "после шахеда".

В Харькове и Херсоне прогремели взрывы