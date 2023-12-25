В Южной Корее трое женщин погибли от удара током в общественной бане
Киев • УНН
Три пожилые женщины погибли от удара током в бане Седжонг в Южной Корее. Проводится расследование по подозрению в неисправности электрооборудования в джакузи.
Три пожилые женщины умерли от удара электрическим током в общественной бане в центральном городе Седжон (Южная Корея). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Yonhap
Всем погибшим за 70. Они находились в гидромассажной ванне в общественной бане. Инцидент произошел около 6 утра по местному времени. Свидетели сообщили, что услышали крик после чего все трое женщин упали.
Когда прибыли спасатели, все трое находились в состоянии остановки сердца и были доставлены в больницу, но двое из них вскоре скончались, а еще одна пострадавшая скончалась через несколько часов.
В то время в женской половине бани находилось еще несколько человек, но пострадали только те, кто находился в гидромассажной ванне.
"Похоже, что в гидромассажную ванну попало электричество. Мы проводим совместную проверку объекта, чтобы определить причину короткого замыкания", - сообщил представитель полиции.
Чиновники заявили, что баня прошла проверку электробезопасности, проведенную в июне этого года.
В Южной Корее трое женщин погибли от удара током в общественной бане
Три пожилые женщины погибли от удара током в бане Седжонг в Южной Корее. Проводится расследование по подозрению в неисправности электрооборудования в джакузи.
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