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В Южной Корее трое женщин погибли от удара током в общественной бане

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 01:03  •  12975 просмотра

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Три пожилые женщины погибли от удара током в бане Седжонг в Южной Корее. Проводится расследование по подозрению в неисправности электрооборудования в джакузи.

Три пожилые женщины умерли от удара электрическим током в общественной бане в центральном городе Седжон (Южная Корея). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Yonhap

Всем погибшим за 70. Они находились в гидромассажной ванне в общественной бане. Инцидент произошел около 6 утра по местному времени. Свидетели сообщили, что услышали крик после чего все трое женщин упали.

Когда прибыли спасатели, все трое находились в состоянии остановки сердца и были доставлены в больницу, но двое из них вскоре скончались, а еще одна пострадавшая скончалась через несколько часов.

В то время в женской половине бани находилось еще несколько человек, но пострадали только те, кто находился в гидромассажной ванне.

"Похоже, что в гидромассажную ванну попало электричество. Мы проводим совместную проверку объекта, чтобы определить причину короткого замыкания", - сообщил представитель полиции.

Чиновники заявили, что баня прошла проверку электробезопасности, проведенную в июне этого года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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