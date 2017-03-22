В Европейском вещательном союзе отреагировали на запрет въезда Ю.Самойловой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Европейском вещательном союзе отреагировали на решение Службы безопасности Украины о запрете въезда российской участнице "Евровидения-2017" Юлии Самойловой. Об этом сообщается на официальной странице "Евровидения-2017" передает УНН.
"ЕВС подтвердили, что украинские власти запретили въезд в страну российской певице, выбранной для участия в песенном конкурсе "Евровидение", Юлии Самойловой, поскольку она нарушала украинское законодательство, когда посещала Крым для выступлений", - сообщают в заявлении.
Также отмечается, что мы (ЕВС - ред.) должны уважать местные законы принимающей страны, однако в ЕВС глубоко опечалены этим решением, поскольку это вопреки духу конкурса и понятию всеохватности, лежащему в основе его ценностей.
"Мы будем продолжать диалог с украинской властью с целью обеспечения доступа всех исполнителей к участию в 62-м конкурсе "Евровидение - 2017", который состоится в Киеве в мае", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.