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В Европейском вещательном союзе отреагировали на запрет въезда Ю.Самойловой

В Европейском вещательном союзе отреагировали на запрет въезда Ю.Самойловой

Киев • УНН

 • 12286 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Европейском вещательном союзе отреагировали на решение Службы безопасности Украины о запрете въезда российской участнице "Евровидения-2017" Юлии Самойловой. Об этом сообщается на официальной странице "Евровидения-2017" передает УНН.

"ЕВС подтвердили, что украинские власти запретили въезд в страну российской певице, выбранной для участия в песенном конкурсе "Евровидение", Юлии Самойловой, поскольку она нарушала украинское законодательство, когда посещала Крым для выступлений", - сообщают в заявлении.

Также отмечается, что мы (ЕВС - ред.) должны уважать местные законы принимающей страны, однако в ЕВС глубоко опечалены этим решением, поскольку это вопреки духу конкурса и понятию всеохватности, лежащему в основе его ценностей.

"Мы будем продолжать диалог с украинской властью с целью обеспечения доступа всех исполнителей к участию в 62-м конкурсе "Евровидение - 2017", который состоится в Киеве в мае", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

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