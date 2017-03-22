В Європейському мовному союзі відреагували на заборону в'їзду Ю.Самойловій до України
Київ • УНН
КИІВ. 22 березня. УНН. В Європейській мовній спілці (ЄМС - ред.) відреагували на рішення Служби безпеки України про заборону в'їзду російської учасниці "Євробачення - 2017" Юлії Самойлової. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Євробачення-2017" передає УНН.
“ЄМС було підтверджено, що українська влада заборонила в’їзд до країни російській співачці, обраній для участі в пісенному конкурсі "Євробачення", Юлії Самойловій, оскільки вона порушувала українське законодавство, коли відвідувала Крим для виступів”, — повідомляють в заяві.
Також зазначається, що ми (ЄМС - ред.) повинні поважати місцеві закони країни-господарки конкурсу, проте в ЄМС глибоко засмучені цим рішенням, оскільки воно йде всупереч духу конкурсу та поняттю всеосяжності, що лежить в основі його цінностей.
“Ми будемо продовжувати діалог з українською владою з метою забезпечення доступу всіх виконавців до участі в 62-му конкурсі "Євробачення — 2017", що відбудеться в Києві в травні”, — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.