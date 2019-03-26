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В Европарламенте заявили о "недостаточно громком ответе" на оккупацию Крыма

Киев • УНН

 • 10747 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. За 5 лет оккупации Крыма Россией ответ Евросоюза не был достаточно громким. Об этом заявил депутат Европейского парламента Ясенко Селимович во время дебатов в ЕП по Крыму, передает корреспондент УНН.

В Европарламенте заявили о "недостаточно громком ответе" на оккупацию Крыма

“Уже 5 лет прошло после нелегальной оккупации Крыма. За эти 5 лет наш ответ не был достаточно громким. Я не знаю, почему так произошло — или из-за нашей потребности в российском газе, или из-за нашего страха перед России. Настоящий вопрос таков: как мы должны отреагировать, если это случится в ЕС? Могут ли мои уважаемые коллеги из стран Балтии быть на 100% уверены, что мы защитим их, если на них нападут?”, — спросил он.

С точки зрения депутата, это — именно та позиция, в которой Кремль хочет видеть Евросоюз. По мнению Селимовича, с этой позиции Кремлю удобно ставить под сомнение возможности Европы защитить себя, провоцируя, играя с европейскими государствами в игры, пытаясь разделить ЕС, в то время как в Европе не могут ответить.

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“Позвольте озвучить факт: на протяжении многих лет мы видели агрессивную Россию. И Грузия, Восток Украины, Крым показывают нам без каких-либо сомнений, что Российская Федерация не имеет иной мысли, кроме как изменить границы в Европе... Это оставляет нам только одну возможность — мы должны действовать вместе и с уверенностью. Потому что все остальные ответы, переговоры, компромиссы, будут расценены Кремлем как слабость. Время послать громкое и четкое сообщение: „достаточно — значит достаточно“. Это уже зашло слишком далеко. И нам необходимо начать работать, оказывать давление на Россию, чтобы она оставила оккупированные территории — как в Грузии, так и на Востоке Украины и в Крыму”, — подчеркнул политик.

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Напомним, Европейский союз требует от России освободить всех украинских политзаключенных, “пленников Кремля” и военнопленных, а также обеспечить свободный проход Керченским проливом.

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