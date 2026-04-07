В Еврокомиссии ответили на угрозы рф странам Балтии: нападение на одного – это нападение на весь ЕС
Киев • УНН
Представитель ЕК Тома Ренье заявил, что нападение на любое государство блока будет считаться атакой на весь Союз. Приоритетом ЕС остается усиление ПВО и защита.
В Европейской комиссии отреагировали на заявления россии о возможных "мерах" против стран Балтии, которые якобы разрешили использование своего воздушного пространства для атак Украины. Там подчеркнули – любое нападение на государство-член ЕС будет означать атаку на весь Союз. Об этом во время брифинга заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, передает УНН.
По его словам, в Еврокомиссии ознакомлены с сообщениями в СМИ и реакцией отдельных государств-членов.
Мы видели эти сообщения в медиа и, конечно, проинформированы о ситуации. Мы также видели реакцию некоторых государств-членов
Он подчеркнул, что позиция Европейского Союза остается неизменной.
Мы четко заявляли с этой трибуны: нападение на одно из государств-членов является нападением на Европейский Союз в целом
Ренье также напомнил, что безопасность государств-членов является одним из ключевых приоритетов ЕС.
Защита наших государств-членов является приоритетом. У нас есть соответствующие инициативы, в частности в сфере противодействия дронам и усиления противовоздушной обороны
В то же время в Еврокомиссии отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.
Сейчас мы внимательно отслеживаем то, что происходит
Напомним
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсуждал с российскими властями вопросы вывода войск Альянса из стран Восточной Европы и создания "буферной зоны" в странах Балтии.