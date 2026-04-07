Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Закат Земли и солнечное затмение - NASA опубликовало первые снимки с пролета мимо ЛуныPhotoVideo
Разоблачена схема незаконного выезда за границу под видом музыкантов, у бывшего руководства Минкультуры проведены обыски - Генпрокурор
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Международные резервы Украины "похудели" на 5% на фоне продажи валюты и выплат долга
Александр Кацуба о газодобыче во время войны: продолжаем бурить, инвестировать и держим запасное "железо" под рукой
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
Александр Кацуба: ракеты, кадровый дефицит и "спящие" лицензии — что происходит с газовой отраслью
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
Британия запретит Трампу использовать свои базы для ударов по Ирану
Трамп опередил путина в антирейтинге угроз миру на планете Земля среди испанцев
В каких продуктах много железа – список продуктов для повышения уровня железа в организме
Чистый четверг 2026 года - значение, традиции и духовный смысл для верующих
Почему Этический кодекс врача Украины не распространяется на Odrex и их хирурга, которого судят за медицинскую халатность
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Почему Этический кодекс врача Украины не распространяется на Odrex и их хирурга, которого судят за медицинскую халатность
Чистый четверг 2026 года - значение, традиции и духовный смысл для верующих
В каких продуктах много железа – список продуктов для повышения уровня железа в организме
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
В Еврокомиссии ответили на угрозы рф странам Балтии: нападение на одного – это нападение на весь ЕС

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Представитель ЕК Тома Ренье заявил, что нападение на любое государство блока будет считаться атакой на весь Союз. Приоритетом ЕС остается усиление ПВО и защита.

В Европейской комиссии отреагировали на заявления россии о возможных "мерах" против стран Балтии, которые якобы разрешили использование своего воздушного пространства для атак Украины. Там подчеркнули – любое нападение на государство-член ЕС будет означать атаку на весь Союз. Об этом во время брифинга заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, передает УНН.

По его словам, в Еврокомиссии ознакомлены с сообщениями в СМИ и реакцией отдельных государств-членов.

Мы видели эти сообщения в медиа и, конечно, проинформированы о ситуации. Мы также видели реакцию некоторых государств-членов

- отметил Ренье.

Он подчеркнул, что позиция Европейского Союза остается неизменной.

Мы четко заявляли с этой трибуны: нападение на одно из государств-членов является нападением на Европейский Союз в целом

- подчеркнул представитель.

Ренье также напомнил, что безопасность государств-членов является одним из ключевых приоритетов ЕС.

Защита наших государств-членов является приоритетом. У нас есть соответствующие инициативы, в частности в сфере противодействия дронам и усиления противовоздушной обороны

- добавил он.

В то же время в Еврокомиссии отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Сейчас мы внимательно отслеживаем то, что происходит

- подытожил Ренье.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсуждал с российскими властями вопросы вывода войск Альянса из стран Восточной Европы и создания "буферной зоны" в странах Балтии.

