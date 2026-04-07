В Еврокомиссии ответили на угрозы рф странам Балтии: нападение на одного – это нападение на весь ЕС

В Европейской комиссии отреагировали на заявления россии о возможных "мерах" против стран Балтии, которые якобы разрешили использование своего воздушного пространства для атак Украины. Там подчеркнули – любое нападение на государство-член ЕС будет означать атаку на весь Союз. Об этом во время брифинга заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, передает УНН.

По его словам, в Еврокомиссии ознакомлены с сообщениями в СМИ и реакцией отдельных государств-членов.

Мы видели эти сообщения в медиа и, конечно, проинформированы о ситуации. Мы также видели реакцию некоторых государств-членов - отметил Ренье.

Он подчеркнул, что позиция Европейского Союза остается неизменной.

Мы четко заявляли с этой трибуны: нападение на одно из государств-членов является нападением на Европейский Союз в целом - подчеркнул представитель.

Ренье также напомнил, что безопасность государств-членов является одним из ключевых приоритетов ЕС.

Защита наших государств-членов является приоритетом. У нас есть соответствующие инициативы, в частности в сфере противодействия дронам и усиления противовоздушной обороны - добавил он.

В то же время в Еврокомиссии отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Сейчас мы внимательно отслеживаем то, что происходит - подытожил Ренье.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсуждал с российскими властями вопросы вывода войск Альянса из стран Восточной Европы и создания "буферной зоны" в странах Балтии.