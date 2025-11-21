В Еврокомиссии не подтверждают работу над "другим" мирным планом для Украины

В Европейской комиссии не подтверждают работу над "другим" мирным планом для Украины, в дополнение к предложенному США 28-пунктному плану, о чем заявили пресс-секретари Еврокомиссии Анита Гиппер и Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе в пятницу, пишет УНН.

Подробности

"Вы ссылаетесь на другой план, о котором мне неизвестно", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер по вопросам внешней политики, отвечая на вопрос, могут ли в Еврокомиссии подтвердить, что, согласно сообщениям некоторых СМИ, европейские чиновники находятся в Киеве и работают над другим мирным планом с украинцами.

"Хорошо, значит, мы не можем это подтвердить", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Что касается плана США, Пиньо указала, что "нам официально не сообщали об этом плане".

"Не могу подтвердить, были ли какие-либо контакты с США по этому конкретному вопросу с момента объявления этого плана вчера", - указала она.

"Сама президент фон дер Ляйен очень активно взаимодействует с Президентом Зеленским и "коалицией желающих" за справедливый и прочный мир в Украине. Это непрерывный процесс", - указала Пиньо.

"Этот мирный план, или план из 28 пунктов, был обнародован. И президент объявила сегодня утром, что обсудит ситуацию как с европейскими лидерами, так и с лидерами G20, которые находятся в Йоханнесбурге на полях G20, и она также сказала, что свяжется с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос", - отметила Пиньо.

При этом она не уточнила сроки, когда фон дер Ляйен переговорит с Зеленским. "У меня нет больше информации", - сказала она.

"Но эти звонки могут быть неизбежными, а также могут быть дальнейшие звонки. (...) Возможно, будут другие контакты в контексте G20 и во время пребывания в Африке", - ответила Пиньо на вопрос, когда может быть разговор с Зеленским и планирует ли фон дер Ляйен телефонный звонок с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним

Ранее WSJ сообщало, что "европейские лидеры работают над собственным контрпредложением относительно того, как завершить войну на альтернативных условиях, и пытаются убедить Украину поддержать их план, который разработан таким образом, чтобы быть более выгодным для Киева". Европа надеется, что план будет готов в течение нескольких дней, но Киев пока не обязался присоединиться к нему, указывало WSJ.