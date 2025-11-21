В Еврокомиссии не подтверждают работу над "другим" мирным планом для Украины

$42.150.06
48.520.22
ukenru
13:06 • 712 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:55 • 1396 просмотра
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии
12:43 • 1434 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38 • 12068 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 13336 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 17557 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 22918 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 29385 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 42572 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 23110 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
100%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 29533 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto21 ноября, 06:53 • 16634 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 26941 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 15514 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 9728 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 12102 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 17576 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 27062 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 42582 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 60804 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 9904 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 29626 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 40346 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 54186 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75997 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Бильд

В Еврокомиссии не подтверждают работу над "другим" мирным планом для Украины

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Представительницы Еврокомиссии Анита Гиппер и Паула Пиньо заявили, что им неизвестно о другом мирном плане, над которым якобы работают европейские чиновники в Киеве. Ранее WSJ сообщало о разработке Европой альтернативного плана завершения войны.

В Еврокомиссии не подтверждают работу над "другим" мирным планом для Украины

В Европейской комиссии не подтверждают работу над "другим" мирным планом для Украины, в дополнение к предложенному США 28-пунктному плану, о чем заявили пресс-секретари Еврокомиссии Анита Гиппер и Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе в пятницу, пишет УНН.

Подробности

"Вы ссылаетесь на другой план, о котором мне неизвестно", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер по вопросам внешней политики, отвечая на вопрос, могут ли в Еврокомиссии подтвердить, что, согласно сообщениям некоторых СМИ, европейские чиновники находятся в Киеве и работают над другим мирным планом с украинцами.

"Хорошо, значит, мы не можем это подтвердить", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Что касается плана США, Пиньо указала, что "нам официально не сообщали об этом плане".

"Не могу подтвердить, были ли какие-либо контакты с США по этому конкретному вопросу с момента объявления этого плана вчера", - указала она.

"Сама президент фон дер Ляйен очень активно взаимодействует с Президентом Зеленским и "коалицией желающих" за справедливый и прочный мир в Украине. Это непрерывный процесс", - указала Пиньо.

"Этот мирный план, или план из 28 пунктов, был обнародован. И президент объявила сегодня утром, что обсудит ситуацию как с европейскими лидерами, так и с лидерами G20, которые находятся в Йоханнесбурге на полях G20, и она также сказала, что свяжется с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос", - отметила Пиньо.

При этом она не уточнила сроки, когда фон дер Ляйен переговорит с Зеленским. "У меня нет больше информации", - сказала она.

"Но эти звонки могут быть неизбежными, а также могут быть дальнейшие звонки. (...) Возможно, будут другие контакты в контексте G20 и во время пребывания в Африке", - ответила Пиньо на вопрос, когда может быть разговор с Зеленским и планирует ли фон дер Ляйен телефонный звонок с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним

Ранее WSJ сообщало, что "европейские лидеры работают над собственным контрпредложением относительно того, как завершить войну на альтернативных условиях, и пытаются убедить Украину поддержать их план, который разработан таким образом, чтобы быть более выгодным для Киева". Европа надеется, что план будет готов в течение нескольких дней, но Киев пока не обязался присоединиться к нему, указывало WSJ.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейская комиссия
Украина
Киев