13:06
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:55
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини
12:43
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У Єврокомісії не підтверджують роботу над "іншим" мирним планом для України

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Речниці Єврокомісії Аніта Гіппер та Паула Піньйо заявили, що їм невідомо про інший мирний план, над яким нібито працюють європейські чиновники в Києві. Раніше WSJ повідомляло про розробку Європою альтернативного плану завершення війни.

У Європейській комісії не підтверджують роботу над "іншим" мирним планом для України, на додачу до запропонованого США 28-пунктного плану, про що заявили речниці Єврокомісії Аніта Гіппер та Паула Піньйо під час брифінгу у Брюсселі у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Ви посилаєтеся на інший план, про який мені невідомо", - сказала речниця Єврокомісії Аніта Гіппер з питань зовнішньої політики, відповідаючи на запитання, чи можуть у Єврокомісії підтвердити, що, згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, європейські чиновники перебувають у Києві та працюють над іншим мирним планом з українцями.

"Гаразд, тож, ми не можемо це підтвердити", - зазначила речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

Що стосується плану США, Піньйо вказала, що "нам офіційно не повідомляли про цей план".

"Не можу підтвердити, чи були якісь контакти зі США з цього конкретного питання з моменту оголошення цього плану вчора", - вказала вона.

"Сама президент фон дер Ляєн дуже активно взаємодіє з Президентом Зеленським та "коаліцією охочих" за справедливий і тривалий мир в Україні. Це безперервний процес", - вказала Піньйо.

"Цей мирний план, або план із 28 пунктів, був оприлюднений. І президент оголосила сьогодні вранці, що обговорить ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами G20, які перебувають у Йоганнесбурзі на полях G20, і вона також сказала, що зв'яжеться з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання", - зазначила Піньйо.

При цьому вона не уточнила термінів, коли фон дер Ляєн переговорить з Зеленським. "Я не маю більше інформації", - сказала вона.

"Але ці дзвінки можуть бути неминучими, а також можуть бути подальші дзвінки. (...) Можливо, будуть інші контакти в контексті G20 та під час перебування в Африці", - відповіла Піньйо на запитання, коли може бути розмова із Зеленським і чи планує фон дер Ляєн телефонний дзвінок з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо

Раніше WSJ повідомляло, що "європейські лідери працюють над власною контрпропозицією щодо того, як завершити війну на альтернативних умовах, і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який розроблений таким чином, щоб бути більш вигідним для Києва". Європа сподівається, що план буде готовий протягом кількох днів, але Київ поки що не зобов'язався приєднатися до нього, вказувало WSJ.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Європейська комісія
Україна
Київ