У Єврокомісії не підтверджують роботу над "іншим" мирним планом для України

У Європейській комісії не підтверджують роботу над "іншим" мирним планом для України, на додачу до запропонованого США 28-пунктного плану, про що заявили речниці Єврокомісії Аніта Гіппер та Паула Піньйо під час брифінгу у Брюсселі у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Ви посилаєтеся на інший план, про який мені невідомо", - сказала речниця Єврокомісії Аніта Гіппер з питань зовнішньої політики, відповідаючи на запитання, чи можуть у Єврокомісії підтвердити, що, згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, європейські чиновники перебувають у Києві та працюють над іншим мирним планом з українцями.

"Гаразд, тож, ми не можемо це підтвердити", - зазначила речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

Що стосується плану США, Піньйо вказала, що "нам офіційно не повідомляли про цей план".

"Не можу підтвердити, чи були якісь контакти зі США з цього конкретного питання з моменту оголошення цього плану вчора", - вказала вона.

"Сама президент фон дер Ляєн дуже активно взаємодіє з Президентом Зеленським та "коаліцією охочих" за справедливий і тривалий мир в Україні. Це безперервний процес", - вказала Піньйо.

"Цей мирний план, або план із 28 пунктів, був оприлюднений. І президент оголосила сьогодні вранці, що обговорить ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами G20, які перебувають у Йоганнесбурзі на полях G20, і вона також сказала, що зв'яжеться з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання", - зазначила Піньйо.

При цьому вона не уточнила термінів, коли фон дер Ляєн переговорить з Зеленським. "Я не маю більше інформації", - сказала вона.

"Але ці дзвінки можуть бути неминучими, а також можуть бути подальші дзвінки. (...) Можливо, будуть інші контакти в контексті G20 та під час перебування в Африці", - відповіла Піньйо на запитання, коли може бути розмова із Зеленським і чи планує фон дер Ляєн телефонний дзвінок з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо

Раніше WSJ повідомляло, що "європейські лідери працюють над власною контрпропозицією щодо того, як завершити війну на альтернативних умовах, і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який розроблений таким чином, щоб бути більш вигідним для Києва". Європа сподівається, що план буде готовий протягом кількох днів, але Київ поки що не зобов'язався приєднатися до нього, вказувало WSJ.