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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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4 марта, 14:27 • 118425 просмотра

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В ЕС сделали заявление по поводу милитаризации Россией оккупированного Крыма

В ЕС сделали заявление по поводу милитаризации Россией оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 20085 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Европейский Союз сделал заявление в связи с оккупацией Россией Крыма и последующей его милитаризацией и назвал это нарушением международного права, которое оказывает негативное влияние на безопасность Черноморского региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЕС.

"Постоянные усилия Российской Федерации, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины с последующими попытками насильственной интеграции незаконно аннексированного Крыма и Севастополя к России является нарушением международного права. Недавняя церемония закладки килей двух штурмовых кораблей в Керчи - это еще один четкий шаг в продолжающейся милитаризации полуострова, что имеет значительное негативное влияние на безопасность Черноморского региона", - сообщили в пресс-службе.

По словам спикеров, также беспокойство вызывают последние ограничения свободы передвижения граждан Украины на Крымский полуостров и из него.

"Доступ на материковую Украину и право на возвращение к месту жительства должны предоставляться безоговорочно и без требования российского паспорта. Европейский Союз продолжает надеяться, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении пресс-секретарей.

Напомним, Украина обратилась к ООН из-за российского "военно-морского парада" в оккупированном Крыму.

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