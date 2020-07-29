Україна звернулася до ООН через російський "військово-морський парад" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Постпред України при ООН Сергій Кислиця звернувся до генсека ООН Антоніу Гуттереша щодо проведення на території окупованого Криму так званого "військово-морського параду" ЧФ РФ. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Постійного предствництва України при ООН, інформує УНН.
"Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця поінформував Генерального секретаря ООН про проведення так званого "військово-морського параду" підрозділів ЧФ РФ в тимчасово окупованому РФ Севастополі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зокрема, у листі Кислиця зазначив, що російський "військово-морський парад" у Севастополі 26 липня порушує норми міжнародного права, у т.ч. резолюції Генасамблеї.
"Україна засуджує триваючу мілітаризацію Криму, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці. Лист буде поширений як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН", - резюмували у представництві.
Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС засудило проведення “військово-морського параду” РФ в окупованому Криму.