В ЕС заявили об окончании миграционного кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос объявил о завершении европейского миграционного кризиса. Об єтом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
По сведениям Димитриса Аврамопулоса, миграция в Союз достигла самого низкого уровня с 2013 года.
Он отметил, однако, что это по-прежнему важнейшая политическая тема, которая широко обсуждается в преддверии выборов в Европарламент, часто сопровождаясь дезинформацией, неправдой и фейковыми новостями.
Как сообщал УНН, пограничники за 2018 год обнаружили и отказали во въезде на территорию Украины почти 4650 потенциальным нелегальным мигрантам.
Напомним, в 2018 году было задержано 3270 нелегальных мигрантов.