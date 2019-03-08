В ЕС заявили об окончании миграционного кризиса

По сведениям Димитриса Аврамопулоса, миграция в Союз достигла самого низкого уровня с 2013 года.



Он отметил, однако, что это по-прежнему важнейшая политическая тема, которая широко обсуждается в преддверии выборов в Европарламент, часто сопровождаясь дезинформацией, неправдой и фейковыми новостями.



Как сообщал УНН, пограничники за 2018 год обнаружили и отказали во въезде на территорию Украины почти 4650 потенциальным нелегальным мигрантам.



Напомним, в 2018 году было задержано 3270 нелегальных мигрантов.