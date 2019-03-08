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В ЄС заявили про закінчення міграційного кризи

В ЄС заявили про закінчення міграційного кризи

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Єврокомісар з міграції Дімітріс Аврамопулос оголосив про завершення європейського міграційного кризи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

За відомостями Дімітріс Аврамопулос, міграція в Союз досягла найнижчого рівня з 2013 року.

Він зазначив, однак, що це як і раніше найважливіша політична тема, яка широко обговорюється напередодні виборів до Європарламенту, часто супроводжуючись дезінформацією, неправдою і фейковий новинами.

Як повідомляв УНН, прикордонники за 2018 рік виявили і відмовили у в'їзді на територію України майже 4650 потенційним нелегальним мігрантам .

Нагадаємо, в 2018 році було затримано 3270 нелегальних мігрантів.

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