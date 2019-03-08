В ЄС заявили про закінчення міграційного кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Єврокомісар з міграції Дімітріс Аврамопулос оголосив про завершення європейського міграційного кризи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
За відомостями Дімітріс Аврамопулос, міграція в Союз досягла найнижчого рівня з 2013 року.
Він зазначив, однак, що це як і раніше найважливіша політична тема, яка широко обговорюється напередодні виборів до Європарламенту, часто супроводжуючись дезінформацією, неправдою і фейковий новинами.
Як повідомляв УНН, прикордонники за 2018 рік виявили і відмовили у в'їзді на територію України майже 4650 потенційним нелегальним мігрантам .
Нагадаємо, в 2018 році було затримано 3270 нелегальних мігрантів.