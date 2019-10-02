В ЕС прокомментировали согласие Украины на формулу Штайнмайера
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Евросоюзе считают, что согласование накануне в Минске так называемой формулы Штайнмайера является шагом, который может привести к имплементации Минских соглашений всеми сторонами конфликта на Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, передает УНН со ссылкой на DW.
"Итоги вчерашних переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе относительно так называемой формулы Штайнмайера, является шагом, который, надеемся, приведет к дальнейшим усилиям по полной имплементации Минских договоренностей всеми сторонами", - заявила пресс-секретарь.
Эту имплементацию она назвала "ключом" к достижению устойчивого мирного решения конфликта на Востоке Украины.
По словам Косьянчич, ЕС последовательно поддерживал работу нормандской четверки, контактной группы в Минске и ОБСЕ в их усилиях способствовать имплементации Минских соглашений.
"ЕС остается непоколебимым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - отметила Косьянчич.
Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.
В тот же день активисты устроили протест под Офисом Зеленского из-за подписания формулы Штайнмайера.