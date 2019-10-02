В ЄС прокоментували згоду України на формулу Штайнмайєра
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Євросоюзі вважають, що погодження напередодні у Мінську так званої формули Штайнмайєра є кроком, який може привести до імплементації Мінських угод усіма сторонами конфлікту на Донбасі. Про це заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич, передає УНН із посиланням на DW.
"Підсумки вчорашніх переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську, включно щодо так званої формули Штайнмайєра, є кроком, який, сподіваємося, призведе до подальших зусиль з повної імплементації Мінських домовленостей усіма сторонами", - заявила речниця.
Цю імплементацію вона назвала "ключем" до досягнення стійкого мирного вирішення конфлікту на Сході України.
За словами Косьянчич, ЄС послідовно підтримував роботу нормандської четвірки, контактної групи в Мінську та ОБСЄ в їхніх зусиллях сприяти імплементації Мінських угод.
"ЄС залишається непохитним у цілковитій підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначила Косьянчич.
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Пізніше того ж дня активісти влаштували протест під Офісом Зеленського через підписання формули Штайнмайєра.