В ЕС "ожидают" российское вмешательство в президентские выборы в Украине

"Подчеркиваем важность противодействия фальшивым новостям и пропаганде России, в частности ожидаемому вмешательству на выборах в Украине", - говорится в заявлении.



Кроме того, в комитете призывают укрепить сотрудничество Украины и Евросоюза в этой области.



Как сообщал УНН, по словам директора Национальной разведки США Дэниэла Коутса, внутренние колебания в Украине могут угрожать беспорядками и досрочными выборами.



