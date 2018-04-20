В ЄС "очікують" на російське втручання у президентські вибори в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В ЄС наголосили на важливості протидії російському втручанню, яке є "очікуваним" під час наступних президентських виборів в Україні. Про це йдеться в заключній заяві за підсумками сьомого засідання Комітету парламентських асоціацій Україна-ЄС, яке проходило у Страсбурзі 18-19 квітня, передає УНН.
"Підкреслюємо важливість протидії фальшивим новинам та пропаганді Росії, зокрема очікуваному втручанню на виборах в Україні", - йдеться в заяві.
Крім того, у комітеті закликали зміцнити співробітництво України та Євросоюзу у цій галузі.
Як повідомляв УНН, за словами директора Національної розвідки США Деніела Коутса, внутрішні коливання в Україні можуть загрожувати заворушеннями і достроковими виборами.