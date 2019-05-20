В Ереване сторонники Пашиняна начали блокировку судов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Сторонники премьер-министра Никола Пашиняна в понедельник в 8:30 (7:30 по киевскому времени) начали блокировать входы и выходы зданий судов столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Несмотря на дождливую погоду, гражданские активисты уже блокировали здания Конституционного суда на проспекте Баграмяна и суда общей юрисдикции, который в субботу принял решение об освобождении экс-президента Кочаряна.
"Мы пришли сюда по призыву Никола Пашиняна и будем ждать его указаний. Суды в Армении должны служить народу", - заявил один из участников акции протеста.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 19 мая, призвал граждан с утра в понедельник, 20 мая, заблокировать все здания судов в республике.
“Завтра с 08:30 (по местному времени. — Ред.) Блокируем все входы и выходы всех без исключения судов в республике, чтобы никто не мог войти туда. С 12:00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире”, — написал Пашинян.
По его словам, 20 мая он намерен объявить “второй, самый важный этап армянской революции”.
“Ожидаю всенародной поддержки”, — отметил Пашинян. Этому заявлению предшествовало решение суда 18 мая ою освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Впрочем, ранее пресс-секретарь премьера Владимир Карапетян заявил, что в Армении все ветви власти разделены и Армения является правовым государством.
“Судебная власть пользуется полной свободой. Власти решительно гарантировала законный ход всех процессов. Другое дело, что после демократических преобразований, которые произошли в стране, в Армении действует старая судебная система, на решения которой уровень доверия общества не изменился”, — написал Карапетян на своей странице в соцсети Facebook.