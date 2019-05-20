В Єревані прихильники Пашиняна почали блокування судів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Прихильники прем'єр-міністра Нікола Пашиняна в понеділок о 8:30 (7:30 за київським часом) почали блокувати входи і виходи будівель судів столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Незважаючи на дощову погоду, громадські активісти вже блокували будівлі Конституційного суду на проспекті Баграмяна і суду загальної юрисдикції, який в суботу прийняв рішення про звільнення екс-президента Кочаряна.
"Ми прийшли сюди за покликом Нікола Пашиняна і чекатимемо на його вказівки. Суди в Вірменії повинні служити народу", - заявив один з учасників акції протесту.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 19 травня, закликав громадян з ранку в понеділок, 20 травня, заблокувати всі будівлі судів у республіці.
“Завтра з 08:30 (за місцевим часом. — ред) блокуємо всі входи і виходи всіх без винятку судів в республіці, щоб ніхто не міг увійти туди. З 12:00 мій виступ буде транслюватися в прямому ефірі”, — написав Пашинян.
За його словами, 20 травня він має намір оголосити “другий, найважливіший етап вірменської революції”.
“Очікую всенародної підтримки”, — зазначив Пашинян. Цій заяві передувало рішення суду 18 травня про звільнення з-під арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна, обвинуваченого в поваленні конституційного ладу.
Утім, раніше прес-секретар прем’єра Володимир Карапетян заявив, що у Вірменії всі гілки влади розділені і Вірменія є правовою державою.
“Судова влада користується повною свободою. Влада рішуче гарантувала законний хід усіх процесів. Інша справа, що після демократичних змін, які відбулись в країні, у Вірменії діє стара судова система, щодо рішень якої рівень довіри суспільства не змінився”, — написав Карапетян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.