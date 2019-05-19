Пашинян анонсировал "второй этап" революции - призвал блокировать суды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 19 мая, призвал граждан с утра в понедельник, 20 мая, заблокировать все здания судов в республике. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передает УНН.
“Завтра с 08:30 (по местному времени. — Ред.) Блокируем все входы и выходы всех без исключения судов в республике, чтобы никто не мог войти туда. С 12:00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире”, — написал Пашинян.
По его словам, 20 мая он намерен объявить “второй, самый важный этап армянской революции”.
“Ожидаю всенародной поддержки”, — отметил Пашинян. Этому заявлению предшествовало решение суда 18 мая ою освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Впрочем, ранее пресс-секретарь премьера Владимир Карапетян заявил, что в Армении все ветви власти разделены и Армения является правовым государством.
“Судебная власть пользуется полной свободой. Власти решительно гарантировала законный ход всех процессов. Другое дело, что после демократических преобразований, которые произошли в стране, в Армении действует старая судебная система, на решения которой уровень доверия общества не изменился”, — написал Карапетян на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в Армении предполагают установление доверительных отношений между Зеленским и Пашинян.