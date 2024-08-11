В Ереване 17 человек госпитализированы после столкновения автобуса с грузовиком

В результате столкновения автобуса с грузовиком в Ереване 17 человек были госпитализированы, а нескольким пострадавшим спасатели оказали помощь на месте, передает УНН со ссылкой на "Новости Армения".

В воскресенье утром на улице Гераци в Ереване грузовик "Shacman", загруженный пшеницей, врезался в автобус марки MAN, который обслуживает городской маршрут №36, а затем в припаркованный автомобиль Toyota и перевернулся. В результате столкновения из автобуса и грузовика произошла утечка топлива.

"По уточненным данным, в больницы Еревана доставлены 17 пострадавших, некоторым спасатели оказали помощь на месте", - сообщили в Спасательной службе.

Спасатели оперативно огородили территорию, обесточили грузовик, расчистили улицу и вытащили одного пострадавшего, который был заблокирован в автобусе. Двух раненых доставили на носилках в ближайший медицинский центр, других передали бригадам скорой помощи.

Напомним

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