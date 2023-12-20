В Египте ведутся интенсивные переговоры о перемирии между ХАМАС и Израилем - СМИ

Лидер ХАМАС Исмаил Хания прибыл в Каир, столицу Египта. Сейчас там при посредничестве Катара и Египта, происходят переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным источников Reuters, интенсивные переговоры касаются возможного второго перемирия в Газе, согласно которому ХАМАС вернет некоторых заложников в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных.

Хотя количество людей, которых планируется освободить, все еще обсуждается, Израиль настаивает на включении женщин и больных мужчин-заложников.

Напомним

Сегодня Лидер ХАМАС должен был прибыть в Египет, чтобы обсудить прекращение огня в Газе после того, как, Израиль сообщил, что готов к новому гуманитарному перемирию в Газе, чтобы способствовать освобождению заложников.