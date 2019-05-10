В Японии появятся бесплатные детские сады

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7 марта, 19:45 • 99555 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104370 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107172 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108485 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133900 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113767 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139223 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144854 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В Японии появятся бесплатные детские сады

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Верхняя палата парламента Японии приняла закон о бесплатных детских садах, он вступит в силу в октябре 2019 года. В апреле этот документ был утвержден и в нижней палате, сообщает информационное агентство Kyodo, передает УНН.

Согласно новому закону, посещение детских садов станет бесплатным для всех детей в возрасте от 3 до 5 лет. В начальную школу в Японии дети поступают в шесть лет.

Верхняя палата приняла также закон, который сделает бесплатным обучение в старших классах школы и в высших учебных заведениях для выходцев из семей с низкими доходами. Он вступит в силу с апреля 2020 года.

Эти законопроекты были внесены в парламент правительством премьер-министра Синдзо Абэ, который выступает за постепенное внедрение в стране системы бесплатного образования и сделал это одной из основ своей политической программы. Для финансирования таких реформ правительство предполагает с октября нынешнего года повысить потребительский налог с суммы всех операций купли-продажи с нынешних 8% до 10%.

Напомним, в Запорожье полиция проверяет детсад, где воспитатель якобы применяет силу к детям.

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