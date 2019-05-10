В Японії з'являться безкоштовні дитячі садки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Верхня палата парламенту Японії прийняла закон про безкоштовні дитячі садки, він вступить в силу в жовтні 2019 року. У квітні цей документ був затверджений і в нижній палаті, повідомляє інформаційне агентство Kyodo, передає УНН.
Згідно з новим законом, відвідування дитячих садків стане безкоштовним для всіх дітей у віці від 3 до 5 років. У початкову школу в Японії діти вступають в шість років.
Верхня палата прийняла також закон, який зробить безкоштовним навчання в старших класах школи і в вищих навчальних закладах для вихідців із сімей з низькими доходами. Він вступить в силу з квітня 2020 року.
Ці законопроекти були внесені в парламент урядом прем'єр-міністра Сіндзо Абе, який виступає за поступове впровадження в країні системи безкоштовної освіти і зробив це однією з основ своєї політичної програми. Для фінансування таких реформ уряд передбачає з жовтня нинішнього року підвищити споживчий податок з суми всіх операцій купівлі-продажу з нинішніх 8% до 10%.
Нагадаємо, в Запоріжжі поліція перевіряє дитсадок, де вихователь нібито застосовує силу до дітей.