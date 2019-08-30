В Японии спасатели пытаются восстановить доступ к больнице, которую отрезало наводнениями
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Японские спасатели в настоящее время пытаются восстановить доступ к больнице в юго-западной префектуре Сага, которая была отрезана наводнением, вызванным сильными ливнями. Об этом в пятницу сообщает японское общественное телевидение, передает УНН.
Отмечается, что японские пожарные, которые также выполняют в стране роль сотрудников МЧС, с помощью 11 насосов пытаются откачать воду в одном из районов города Омата, где изолированными оказались больница и множество жилых домов. Уровень воды в районе больницы, где находятся около 200 человек, составляет примерно 70-80 см. Работы осложняются тем, что в воду попало промышленное масло, разлив которого из-за наводнений произошел на расположенном вблизи сталелитейном заводе.
Местные власти рассчитывают снизить уровень воды в затопленных районах города до 30 см и восстановить доступ в больницу и жилых домов в течение пятницы. На юго-западе Японии из-за сильных ливней на данный момент погибли три человека, более 810 тыс. получили рекомендации об эвакуации. В префектурах Нагасаки, Сага и Фукуока нарушено транспортное сообщение, подтоплены улицы городов.
Ранее сообщалось, что в результате ливней в Японии погибли 3 человека.