В Японии спасатели пытаются восстановить доступ к больнице, которую отрезало наводнениями

Отмечается, что японские пожарные, которые также выполняют в стране роль сотрудников МЧС, с помощью 11 насосов пытаются откачать воду в одном из районов города Омата, где изолированными оказались больница и множество жилых домов. Уровень воды в районе больницы, где находятся около 200 человек, составляет примерно 70-80 см. Работы осложняются тем, что в воду попало промышленное масло, разлив которого из-за наводнений произошел на расположенном вблизи сталелитейном заводе.

Местные власти рассчитывают снизить уровень воды в затопленных районах города до 30 см и восстановить доступ в больницу и жилых домов в течение пятницы. На юго-западе Японии из-за сильных ливней на данный момент погибли три человека, более 810 тыс. получили рекомендации об эвакуации. В префектурах Нагасаки, Сага и Фукуока нарушено транспортное сообщение, подтоплены улицы городов.

Ранее сообщалось, что в результате ливней в Японии погибли 3 человека.