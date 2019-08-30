В Японії рятувальники намагаються відновити доступ до лікарні яку відрізало повенями
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Японські рятувальники в даний час намагаються відновити доступ до лікарні в південно-західній префектурі Сага, яка була відрізана повінню, викликаною потужними зливами. Про це в п'ятницю повідомляє японське суспільне телебачення, передає УНН.
Відзначається, що японські пожежні, також виконують в країні роль співробітників МНС, за допомогою 11 насосів намагаються відкачати воду в одному з районів міста Омата, де ізольованими виявилися лікарня і безліч житлових будинків. Рівень води в районі лікарні, де перебувають близько 200 осіб, становить приблизно 70-80 см. Роботи ускладнюються тим, що в воду потрапило промислове масло, розлив якого через повені стався на розташованому поблизу сталеливарному заводі.
Місцева влада розраховує знизити рівень води в затоплених районах міста до 30 см і відновити доступ до лікарні і житлових будинків протягом п’ятниці. На південному заході Японії через сильні зливи на даний момент загинули три людини, більше 810 тис. отримали рекомендації про евакуацію. У префектурах Нагасакі, Сага і Фукуока порушено транспортне сполучення, підтоплені вулиці міст.
Раніше повідомлялось, що внаслідок злив у Японії загинули 3 особи.