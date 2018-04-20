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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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В Японии началось извержение вулкана

Киев • УНН

 • 13397 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На японском острове Кюсю 19 апреля произошло извержение вулкана Кирисима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Японии началось извержение вулкана

Извержение группы вулканов произошло недалеко от вулкана Ио на высоте 1700 метров над уровнем моря в 15:43 по местному времени.

Людям было запрещено приближаться к вулкану, также объявлено о возможности образования пирокластических потоков.

Как сообщал УНН, на индонезийском острове Суматра, объявили высший уровень опасности полетов после извержения вулкана Синабунг, которое началось несколько дней назад.

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