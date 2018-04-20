В Японии началось извержение вулкана

Извержение группы вулканов произошло недалеко от вулкана Ио на высоте 1700 метров над уровнем моря в 15:43 по местному времени.

Людям было запрещено приближаться к вулкану, также объявлено о возможности образования пирокластических потоков.

Как сообщал УНН, на индонезийском острове Суматра, объявили высший уровень опасности полетов после извержения вулкана Синабунг, которое началось несколько дней назад.