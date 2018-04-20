В Японии началось извержение вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На японском острове Кюсю 19 апреля произошло извержение вулкана Кирисима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Извержение группы вулканов произошло недалеко от вулкана Ио на высоте 1700 метров над уровнем моря в 15:43 по местному времени.
Людям было запрещено приближаться к вулкану, также объявлено о возможности образования пирокластических потоков.
Как сообщал УНН, на индонезийском острове Суматра, объявили высший уровень опасности полетов после извержения вулкана Синабунг, которое началось несколько дней назад.