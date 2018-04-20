В Японії почалося виверження вулкану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На японському острові Кюсю 19 квітня сталося виверження вулкана Кірісіма. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Виверження групи вулканів сталося недалеко від вулкана Іо на висоті 1700 метрів над рівнем моря в 15:43 за місцевим часом.
Людям було заборонено наближатися до вулкану, також оголошено про можливість утворення пірокластичних потоків.
Як повідомляв УНН, на індонезійському острові Суматра, оголосили найвищий рівень небезпеки польотів після виверження вулкану Синабунг, яке розпочалось кілька днів тому.