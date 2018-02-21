в Індонезії оголошений найвищий рівень небезпеки, через виверження вулкану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На індонезійському острові Суматра, оголосили найвищий рівень небезпеки польотів після виверження вулкану Синабунг, яке розпочалось кілька днів тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Внаслідок виверження вулкану у повітря здійнявся стовп диму та попелу, висота якого перевищує 7 км.
Райони навколо кратера на острові Суматра були знеструмлені рятувальниками. Там проведено також часткову евакуацію.
Представник Інституту катастроф Індонезії зазначив, що виверження почалося 19 лютого вранці та супроводжувалося землетрусами.
Низку аеропортів у районі виверження вулкану також закрили. Водночас летовища, які поблизу і яким не загрожує попіл через напрям вітру, продовжують працювати.
У наближених до вулкану місцевостях видимість не перевищує п'яти метрів.
Внаслідок виверження постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, один із співробітників американської дипломатичної місії в Мексиці загинув при сходженні на вулкан Орісаба.