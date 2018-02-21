в Индонезии объявлен самый высокий уровень опасности, из-за извержения вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На индонезийском острове Суматра, объявили высший уровень опасности полетов после извержения вулкана Синабунг, которое началось несколько дней назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
В результате извержения вулкана в воздух поднялся столб дыма и пепла, высота которого превышает 7 км.
Районы вокруг кратера на острове Суматра были обесточены спасателями. Там проведено также частичную эвакуацию.
Представитель Института катастроф Индонезии отметил, что извержение началось 19 февраля утром и сопровождалось землетрясениями.
Ряд аэропортов в районе извержения вулкана также закрыли. В то же время аэродромы, которые вблизи и которым не грозит пепел через направление ветра, продолжают работать.
В приближенных к вулкану местностях видимость не превышает пяти метров.
В результате извержения пострадавших нет.
Как сообщал УНН, один из сотрудников американской дипломатической миссии в Мексике погиб при восхождении на вулкан Орисаба.