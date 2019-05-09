В Японии началось извержение вулкана Асо
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.
Это уже четвертое извержение вулкана Асо за прошедший месяц, предыдущее произошло 3 мая. Рядом с вулканом в радиусе нескольких километров от кратера действует эвакуационная зона.
На данный момент не сообщается о каком-либо ущербе от извержения или его влиянии на авиасообщение.
Асо - один из крупнейших вулканов в Японии и мире. Его высота составляет 1592 м.
Напомним, извержение вулкана Асо, который считается одним из крупнейших в Японии, произошло в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю 19 апреля.