В Японії почалося виверження вулкана Асо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Чергове виверження вулкана Асо, який знаходиться на південно-західному острові Кюсю в префектурі Кумамото, відбулося в четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням на національне метеорологічне управління Японії.
Це вже четверте виверження вулкана Асо за минулий місяць, попереднє відбулося 3 травня. Поруч з вулканом в радіусі декількох кілометрів від кратера діє евакуаційна зона.
На даний момент не повідомляється про будь-які збитки від виверження або його вплив на авіасполучення.
Асо - один з найбільших вулканів в Японії і світі. Його висота становить 1 592 м.
Нагадаємо, виверження вулкана Асо, який вважається одним з найбільших в Японії, відбулося в південно-західній префектурі Кумамото на острові Кюсю 19 квітня.