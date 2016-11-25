В.Янукович считает, что за блокированием заседания суда стоят люди, причастные к преступлениям на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович убежден, что за блокированием проведения заседания в Святошинском районном суде Киева стоят люди, которые причастны к преступлениям на Майдане. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону РФ, передает УНН.
"Действия, которые сегодня были в Украине по блокированию заседания по невыполнению решения суда за них отвечают люди, которые на наш взгляд имели прямое отношение к преступлениям на Майдане", - сказал В.Янукоавич.
Напомним, Святошинский районный суд Киева решил перенести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича в деле Майдана на 28 ноября.