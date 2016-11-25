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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович считает, что за блокированием заседания суда стоят люди, причастные к преступлениям на Майдане

Киев • УНН

 • 8367 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович убежден, что за блокированием проведения заседания в Святошинском районном суде Киева стоят люди, которые причастны к преступлениям на Майдане. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону РФ, передает УНН.

В.Янукович считает, что за блокированием заседания суда стоят люди, причастные к преступлениям на Майдане

"Действия, которые сегодня были в Украине по блокированию заседания по невыполнению решения суда за них отвечают люди, которые на наш взгляд имели прямое отношение к преступлениям на Майдане", - сказал В.Янукоавич.

Напомним, Святошинский районный суд Киева решил перенести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича в деле Майдана на 28 ноября.

Украинские Национальные Новости

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