В.Янукович вважає, що за блокування засідання суду стоять люди, причетні до злочинів на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович переконаний, що за блокування проведення засідання у Святошинському районному суді Києва стоять люди, які причетні до злочинів на Майдані. Про це він сказав на прес-конференції у Ростові-на-Дону РФ, передає УНН.
"Дії, які сьогодні були в Україні по блокуванню засідання за невиконанням рішення суда за них відповідають люди, які на наш погляд мали пряме відношення до злочинів на Майдані",- сказав В.Янукоавич.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва вирішив перенести відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справі Майдану на 28 листопада.