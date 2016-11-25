В.Янукович вважає, що за блокування засідання суду стоять люди, причетні до злочинів на Майдані

"Дії, які сьогодні були в Україні по блокуванню засідання за невиконанням рішення суда за них відповідають люди, які на наш погляд мали пряме відношення до злочинів на Майдані",- сказав В.Янукоавич.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва вирішив перенести відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справі Майдану на 28 листопада.