В.Янукович решил не анонсировать, показания которые даст 28 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не будет рассказывать, какие будет давать показания по видеосвязи в понедельник во время заседания суда по делу экс-беркутовцев. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону РФ, передает УНН.
"Я не могу сегодня анонсировать, какие я буду давать в суде показания по факту. Это будет абсолютно неправильно. И с точки зрения закона неправильно", - сказал В.Янукович.
Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.
Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.