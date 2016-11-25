В.Янукович решил не анонсировать, показания которые даст 28 ноября

"Я не могу сегодня анонсировать, какие я буду давать в суде показания по факту. Это будет абсолютно неправильно. И с точки зрения закона неправильно", - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.