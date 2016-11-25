В.Янукович вирішив не анонсувати, які свідчення надасть 28 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що не буде розповідати, які надаватиме свідчення по відеозв’язку у понеділок під час засідання суду у справі екс-беркутівців. Про це він сказав на прес-конференції у Ростові-на-Дону РФ, передає УНН.
"Я не можу сьогодні анонсувати, які я буду давати в суді по факту. Це буде абсолютно не правильно. І з точки зору закону неправильно", - сказав В.Янукович.
Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.
Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.