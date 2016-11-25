В.Янукович вирішив не анонсувати, які свідчення надасть 28 листопада

"Я не можу сьогодні анонсувати, які я буду давати в суді по факту. Це буде абсолютно не правильно. І з точки зору закону неправильно", - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.