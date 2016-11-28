В.Янукович сообщил, что "в последние дни" А.Клюев был рядом с ним

"Я мог звонить только трем руководителям, это министру внутренних дел Захарченко, руководителю СБУ и Генеральному прокурору. Возможно, я звонил 20 февраля Клюеву. Последние дни он был рядом со мной", - сказал экс-президент, отвечая на вопрос представителя потерпевших Евгении Закревской о том, кому конкретно он ставил вопросы о событиях на Майдане.