В.Янукович сообщил, что "в последние дни" А.Клюев был рядом с ним
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович сообщил, что "в последние дни" тогдашний секретарь СНБО Андрей Клюев был с ним рядом. Об этом он сказал во время видеодопроса, передает корреспондент УНН.
"Я мог звонить только трем руководителям, это министру внутренних дел Захарченко, руководителю СБУ и Генеральному прокурору. Возможно, я звонил 20 февраля Клюеву. Последние дни он был рядом со мной", - сказал экс-президент, отвечая на вопрос представителя потерпевших Евгении Закревской о том, кому конкретно он ставил вопросы о событиях на Майдане.