В.Янукович повідомив, що "в останні дні" А.Клюєв був поруч з ним

“Я міг телефонувати тільки трьом керівникам, це міністру внутрішніх справ Захарченко, керівнику СБУ і Генеральному прокурору. Можливо, я телефонував 20 лютого Клюєву. Останні дні він був поруч зі мною”, — сказав екс-президент, відповідаючи на запитання представника потерпілих Євгенії Закревської щодо того, кому конкретно він ставив питання про події на Майдані.