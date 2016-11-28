В.Янукович повідомив, що "в останні дні" А.Клюєв був поруч з ним
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович повідомив, що “в останні дні” тогочасний секретар РНБО Андрій Клюєв був з ним поруч. Про це він сказав під час відеодопиту, передає кореспондент УНН.
“Я міг телефонувати тільки трьом керівникам, це міністру внутрішніх справ Захарченко, керівнику СБУ і Генеральному прокурору. Можливо, я телефонував 20 лютого Клюєву. Останні дні він був поруч зі мною”, — сказав екс-президент, відповідаючи на запитання представника потерпілих Євгенії Закревської щодо того, кому конкретно він ставив питання про події на Майдані.