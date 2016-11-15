В.Янукович попросил суд составить административный протокол в отношении Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Бывший Президент Украины Виктор Янукович обратился в суд с просьбой обязать Шевченковское управление полиции составить административный протокол в отношении Юрия Луценко, поскольку Генпрокурор Украины допустил в отношении него нецензурные высказывания во время конференции 18 августа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Виктора Януковича, в котором он просит признать противоправным решение Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве об отказе в составлении протокола об административном правонарушении в отношении Юрия Луценко по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.
В заявлении В.Янукович попросил обязать Шевченковское УП ГУНП в Киеве составить протокол на Юрия Луценко и передать материалы дела для рассмотрения в Шевченковский районный суд Киева.
"Истец считает, что Ю.Луценко при исполнении служебных обязанностей 18 августа во время пресс-конференции допустил в отношении него нецензурные выражения и совершил оскорбительное приставание", - говорится в сообщении.