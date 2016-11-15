В.Янукович попросив суд скласти адміністративний протокол відносно Ю.Луценка

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21419 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 42625 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66314 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136982 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200194 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190811 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211486 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196891 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152266 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153035 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
91 %
750 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35432 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75418 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 25893 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54013 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 32832 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479161 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316258 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378517 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490278 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123886 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183505 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126322 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161201 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184391 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

В.Янукович попросив суд скласти адміністративний протокол відносно Ю.Луценка

В.Янукович попросив суд скласти адміністративний протокол відносно Ю.Луценка

Київ • УНН

 • 9483 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Колишній Президент України Віктор Янукович звернувся до суду з проханням зобов’язати Шевченківське управління поліції скласти адміністративний протокол відносно Юрія Луценка, оскільки генпрокурор України допустив щодо нього нецензурні висловлювання під час конференції 18 серпня. Про це УНН повідомили у прес-службі Окружного адміністративного суду міста Києва.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Віктора Януковича, у якому він просить визнати протиправними рішення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві про відмову у складанні протоколу про адміністративне правопорушення відносно Юрія Луценка за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство)”, — йдеться в повідомленні.

У заяві В.Янукович попросив зобов’язати Шевченківське УП ГУНП у місті Києві скласти протокол на Юрія Луценка та передати матеріали адміністративної справи для розгляду до Шевченківського районного суду Києва.

"Позивач вважає, що Ю.Луценко при виконанні службових обов’язків 18 серпня під час прес-конференції допустив щодо нього нецензурні висловлювання та здійснив образливе чіпляння", - зазначено в повідомленні.

 

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$82,814.50
Золото
$3,172.05
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,797.85