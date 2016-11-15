В.Янукович попросив суд скласти адміністративний протокол відносно Ю.Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Колишній Президент України Віктор Янукович звернувся до суду з проханням зобов’язати Шевченківське управління поліції скласти адміністративний протокол відносно Юрія Луценка, оскільки генпрокурор України допустив щодо нього нецензурні висловлювання під час конференції 18 серпня. Про це УНН повідомили у прес-службі Окружного адміністративного суду міста Києва.
“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Віктора Януковича, у якому він просить визнати протиправними рішення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві про відмову у складанні протоколу про адміністративне правопорушення відносно Юрія Луценка за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство)”, — йдеться в повідомленні.
У заяві В.Янукович попросив зобов’язати Шевченківське УП ГУНП у місті Києві скласти протокол на Юрія Луценка та передати матеріали адміністративної справи для розгляду до Шевченківського районного суду Києва.
"Позивач вважає, що Ю.Луценко при виконанні службових обов’язків 18 серпня під час прес-конференції допустив щодо нього нецензурні висловлювання та здійснив образливе чіпляння", - зазначено в повідомленні.