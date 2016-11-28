В.Янукович хочет встретиться за круглым столом с А.Яценюком, В.Кличко и О.Тягнибоком как в 2014 году

Отвечая на вопрос адвоката экс-беркутовцев, согласен ли он на проведение одновременного допроса с А.Яценюком, А.Парубием, П.Порошенко, О.Тягнибоком и другими высокопоставленными лицами В.Янукович сказал: "Я, условно говоря, хотел бы встретиться в таком составе за таким столом, за которым мы проводили переговоры. И с теми, кто сидел рядом со мной в то время. Чтобы мы поставили друг другу вопросы и посмотрели в глаза... возможно ли это сделать, я не знаю. Это было бы правильно".

Как известно, 21 февраля 2014 года между лидерами оппозиции и Президентом Януковичем было подписано так называемое соглашение об урегулировании политического кризиса. Текст Соглашения, в частности, предусматривает возвращение к Конституции в редакции 2004 года и досрочные президентские выборы.

Добавим, что позже, В.Янукович был отстранен от власти конституционным большинством народных депутатов Украины, которые представляют все политические силы в парламенте.