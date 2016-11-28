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В.Янукович хоче зустрітися за круглим столом з А.Яценюком, В.Кличком і О.Тягнибоком як у 2014 році

Київ • УНН

 • 10808 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович сказав, що хотів би зустрітися за круглим столом з тими політиками, як це було у 2014 році під час підписання мирової угоди з тодішньою опозицією. Про це він сказав під час відеодопиту, передає кореспондент УНН.

В.Янукович хоче зустрітися за круглим столом з А.Яценюком, В.Кличком і О.Тягнибоком як у 2014 році

Відповідаючи на запитання адвоката екс-беркутівців, чи згоден він на проведення одночасного допиту з А.Яценюком, А.Парубієм, П.Порошенком, О.Тягнибоком та іншими високопосадовцями, В.Янукович сказав: "Я, умовно кажучи, хотів би зустрітися у такому складі за таким столом, за яким ми проводили переговори. І з тими, хто сидів поруч зі мною у той час. Щоб ми поставили один одному питання і подивилися в очі... Чи можливо це зробити, я не знаю. Це було б правильно".

Як відомо, 21 лютого 2014 року між лідерами опозиції та Президентом В.Януковичем була підписана так звана Угода про врегулювання політичної кризи. Текст цієї Угоди, зокрема, передбачає повернення до Конституції в редакції 2004 року та дострокові президентські вибори.

Додамо, що пізніше, В.Янукович був відсторонений від влади конституційною більшістю народних депутатів України, які представляють усі політичні сили у парламенті.

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