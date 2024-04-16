В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
Киев • УНН
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию в поддержку восстановления Украины, призвав к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для обеспечения полного возмещения всех убытков, нанесенных агрессией России против Украины.
Председатель ВР Руслан Стефанчук комментируя принятие ПАСЕ резолюции "Поддержка восстановления Украины", отметил, что дальше очень важно, чтобы все эти принципы, которые были проголосованы легли в основу национального законодательства и обеспечили для Украины полноценный механизм, который будет касаться компенсации за весь ущерб который нанесла рф. Об этом Стефанчук сказал в комментарии журналисту УНН.
Основная задача с которой я приехал сюда - это побудить всех наших коллег проголосовать за поддержку Украины в части восстановления, в части создания полноценного компенсационного механизма и завершения нашей работы на парламентском уровне и переноса ее на уровень национальных парламентов.
Поэтому по его словам, очень важно, что 46 стран, которые были представлены, проголосовали единогласно.
Это означает, что это единогласная позиция всех членов Совета Европы и эта позиция должна быть принята во внимание, как раз парламентариями всех стран, которые входят. Далее нам очень важно все эти принципы, которые были сегодня проголосованы, чтобы они легли в основу национального законодательства и обеспечили для Украины полноценный механизм, который будет касаться компенсации за весь этот ущерб который нанесла Украине рф.
Он выразил надежду, что все те вещи, которые касаются компенсационного механизма, специального трибунала, справедливости за которые было проголосовано сегодня будут имплементированы в дальнейшем и в решение соответствующих национальных парламентов, и в решение специализированного международного трибунала, который признает факт агрессии РФ против Украины.
Дополнение
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла важную резолюцию "Поддержка восстановления Украины". В частности, Ассамблея призвала к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы.
Ранее Стефанчук обсуждал с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорусом Руссопулосом механизм компенсации ущерба от российской агрессии и создание спецтрибунала за преступление агрессии против Украины.
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсацииЭксклюзив
Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза
Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция
Днепропетровскую область дважды атаковали российские дроны - ОВА
Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ
ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали
В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»
Украина совместно с TikTok начнет блокировать аккаунты, которые распространяют роспропаганду
Львов получил 10 новых трамваев, в рамках программы обновления общественного транспорта за европейские средства
Украина и Испания провели переговоры по двустороннему соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали
Популярные
На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине
"Железный купол для Европы" - премьеры Польши и Дании обсудили создание системы противовоздушной обороны
"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию в поддержку восстановления Украины, призвав к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для обеспечения полного возмещения всех убытков, нанесенных агрессией России против Украины.
Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза
46-летний мужчина погиб, попав под специальный пресс, когда спал в мусорном контейнере во время выгрузки отходов в мусоровоз в Житомире.
Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция
В первом квартале 2024 года в 19 медицинских учреждениях по всей Украине было выполнено 131 трансплантацию органов, из которых 67% - от умерших доноров и 33% - от живых, что свидетельствует об эффективности и развитии системы трансплантации.
Днепропетровскую область дважды атаковали российские дроны - ОВА
Российские оккупанты дважды атаковали общины Никополя и Зеленодольска в Кривом Роге Днепропетровской области с помощью беспилотников.
Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ
Сильные ливни вызвали локальные наводнения, нарушив работу аэропорта Дубая, наиболее загруженного международными рейсами. Из-за непогоды в Дубае временно закрыли школы, а рабочих перевели на удаленный режим. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.
ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую к созданию под ее эгидой международного компенсационного механизма для поддержки восстановления Украины, предусматривающего использование замороженных российских государственных активов.
В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»
В оккупированный Мариуполь перебрасываются новые российские военнослужащие и военная техника. В последние дни в связи со значительными российскими потерями в ходе боевых действий в оккупированный город прибывают автобусы с военнослужащими и военная техника для усиления существующих оккупационных подразделений на линии фронта.
Украина совместно с TikTok начнет блокировать аккаунты, которые распространяют роспропаганду
Украинский центр противодействия дезинформации и TikTok начнут блокировать аккаунты, которые распространяют российскую пропаганду, в том числе те, которые распространяют видео, направленные на срыв мобилизации и усиление общественного напряжения.
Львов получил 10 новых трамваев, в рамках программы обновления общественного транспорта за европейские средства
Львов получил 10 новых низкопольных трамваев в рамках рамочного займа Европейского инвестиционного банка на сумму 200 миллионов евро для модернизации городского общественного транспорта в 10 городах Украины.
Украина и Испания провели переговоры по двустороннему соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали
Украина провела очередной раунд переговоров с Испанией по заключению двустороннего соглашения по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.