В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Председатель ВР Руслан Стефанчук комментируя принятие ПАСЕ резолюции "Поддержка восстановления Украины", отметил, что дальше очень важно, чтобы все эти принципы, которые были проголосованы легли в основу национального законодательства и обеспечили для Украины полноценный механизм, который будет касаться компенсации за весь ущерб который нанесла рф. Об этом Стефанчук сказал в комментарии журналисту УНН.

Основная задача с которой я приехал сюда - это побудить всех наших коллег проголосовать за поддержку Украины в части восстановления, в части создания полноценного компенсационного механизма и завершения нашей работы на парламентском уровне и переноса ее на уровень национальных парламентов. - сказал Стефанчук.

Поэтому по его словам, очень важно, что 46 стран, которые были представлены, проголосовали единогласно.

Это означает, что это единогласная позиция всех членов Совета Европы и эта позиция должна быть принята во внимание, как раз парламентариями всех стран, которые входят. Далее нам очень важно все эти принципы, которые были сегодня проголосованы, чтобы они легли в основу национального законодательства и обеспечили для Украины полноценный механизм, который будет касаться компенсации за весь этот ущерб который нанесла Украине рф. - отметил Стефанчук.

Он выразил надежду, что все те вещи, которые касаются компенсационного механизма, специального трибунала, справедливости за которые было проголосовано сегодня будут имплементированы в дальнейшем и в решение соответствующих национальных парламентов, и в решение специализированного международного трибунала, который признает факт агрессии РФ против Украины.

Дополнение

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла важную резолюцию "Поддержка восстановления Украины". В частности, Ассамблея призвала к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы.

Ранее Стефанчук обсуждал с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорусом Руссопулосом механизм компенсации ущерба от российской агрессии и создание спецтрибунала за преступление агрессии против Украины.