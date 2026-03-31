ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.8м/с
58%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo06:33 • 24407 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 27560 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 25388 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 26212 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 42207 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Социальная сеть
Золото

В воздушном пространстве Эстонии обнаружили до 10 дронов, проверяют три локации

Киев • УНН

 • 4180 просмотра

В небе Эстонии зафиксировали иностранные беспилотники, обломки одного нашли в Тартуском уезде. Полиция проверяет места падения и получила 49 сообщений.

В воздушном пространстве Эстонии обнаружили до 10 дронов, проверяют три локации

В ночь на 31 марта в воздушном пространстве Эстонии зафиксировали менее десяти иностранных беспилотников. Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) проверяет три вероятных места их падения. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Подробности

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) проверяет три места, где аппараты могли упасть. В одном из них, в волости Кастри Тартуского уезда, полиция обнаружила обломки беспилотника. В течение суток в PPA поступило 49 сообщений от граждан, ведомство проверяет информацию.

Эстония отслеживала дроны и вела мониторинг воздушного пространства совместно с союзниками.

Силы обороны отправили жителям три оповещения об опасности в соответствии с тем, в каком регионе угроза начинала реализовываться. Дроны летели с юга и востока, ни одного аппарата не зафиксировано с запада или севера. В тех уездах, которые были указаны в оповещении о тревоге, дроны либо уже находились, либо должны были войти.

Некоторые дроны двигались над Эстонией по прямой траектории, другие – нет. Истребители союзников идентифицировали беспилотники, летящие в небе, и были готовы их сбить.

У нас нет доказательств того, что кто-то намеренно залетел в Рапламаа или Пярнумаа. На дроны влияют различными средствами, из-за чего они не делают того, что должны были - уничтожать российскую военную машину - и могут оказаться очень далеко от цели

- пояснил руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд.

Полиция продолжает проверку поступившей информации и просит всех людей, которые найдут что-то подозрительное, держаться от предметов подальше и немедленно сообщать об этом в Центр тревоги по номеру 112.

Эстония планирует развивать эшелонированную противовоздушную оборону. Арольд подчеркнул, что "защитного купола", через который ничего не может просочиться, еще не изобрели.

Напомним

29 марта несколько неизвестных беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на ее территории. Воздушные силы задействовали истребитель Hornet.

Ольга Розгон

Новости Мира