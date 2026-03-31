В воздушном пространстве Эстонии обнаружили до 10 дронов, проверяют три локации

В ночь на 31 марта в воздушном пространстве Эстонии зафиксировали менее десяти иностранных беспилотников. Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) проверяет три вероятных места их падения. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) проверяет три места, где аппараты могли упасть. В одном из них, в волости Кастри Тартуского уезда, полиция обнаружила обломки беспилотника. В течение суток в PPA поступило 49 сообщений от граждан, ведомство проверяет информацию.

Эстония отслеживала дроны и вела мониторинг воздушного пространства совместно с союзниками.

Силы обороны отправили жителям три оповещения об опасности в соответствии с тем, в каком регионе угроза начинала реализовываться. Дроны летели с юга и востока, ни одного аппарата не зафиксировано с запада или севера. В тех уездах, которые были указаны в оповещении о тревоге, дроны либо уже находились, либо должны были войти.

Некоторые дроны двигались над Эстонией по прямой траектории, другие – нет. Истребители союзников идентифицировали беспилотники, летящие в небе, и были готовы их сбить.

У нас нет доказательств того, что кто-то намеренно залетел в Рапламаа или Пярнумаа. На дроны влияют различными средствами, из-за чего они не делают того, что должны были - уничтожать российскую военную машину - и могут оказаться очень далеко от цели - пояснил руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд.

Полиция продолжает проверку поступившей информации и просит всех людей, которые найдут что-то подозрительное, держаться от предметов подальше и немедленно сообщать об этом в Центр тревоги по номеру 112.

Эстония планирует развивать эшелонированную противовоздушную оборону. Арольд подчеркнул, что "защитного купола", через который ничего не может просочиться, еще не изобрели.

29 марта несколько неизвестных беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на ее территории. Воздушные силы задействовали истребитель Hornet.