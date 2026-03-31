У повітряному просторі Естонії виявили до 10 дронів, перевіряють три локації

У ніч на 31 березня у повітряному просторі Естонії зафіксували менше ніж десять іноземних безпілотників. Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) перевіряє три ймовірні місця їх падіння. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) перевіряє три місця, де апарати могли впасти. В одній із них, у волості Кастрі Тартуського повіту, поліція виявила уламки безпілотника. Протягом доби до PPA надійшло 49 повідомлень від громадян, відомство перевіряє інформацію.

Естонія відстежувала дрони та вела моніторинг повітряного простору спільно з союзниками.

Сили оборони відправили мешканцям три сповіщення про небезпеку відповідно до того, в якому регіоні загроза починала реалізовуватися. Дрони летіли з півдня та сходу, жодного апарату не зафіксовано із заходу чи півночі. У тих повітах, які були вказані в сповіщенні про тривогу, дрони або вже знаходилися, або мали увійти.

Деякі дрони рухалися над Естонією прямою траєкторією, інші – ні. Винищувачі союзників ідентифікували безпілотники, що летять у небі, і були готові їх збити.

У нас немає доказів того, що хтось навмисно залетів у Рапламаа або Пярнумаа. На дрони впливають різними засобами, через що вони не роблять того, що повинні були - знищувати російську військову машину - і можуть виявитися дуже далеко від мети - пояснив керівник відділу стратегічних комунікацій генштабу Сил оборони Естонії полковник Уку Арольд.

Поліція продовжує перевірку інформації, що надійшла, і просить усіх людей, які знайдуть щось підозріле, триматися від предметів подалі і негайно повідомляти про це до Центру тривоги за номером 112.

Естонія планує розвивати ешелоновану протиповітряну оборону. Арольд підкреслив, що "захисного купола", через який нічого не може просочитися, ще не винайшли.

Нагадаємо

29 березня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Повітряні сили задіяли винищувач Hornet.